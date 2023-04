Luca Onestini, ospite di Casa Chi, ha parlato del Grande Fratello Vip svelando come stanno effettivamente le cose con la sua ex fidanzata Ivana Mrazova dopo l’uscita dal reality show.

Onestini, così come riportano le colleghe di IsaeChia, ha parlato pure di Nikita mettendola a confronto con Soleil e citando Back to school (programma che li ha visti partecipare):

Non ho mai parlato di certe persone, non ho rilasciato interviste, tranne che per Ivana. Con lei è diverso. Sono uno che si è sempre arrangiato, ho sempre portato la pagnotta a casa. Parteciperò a Back to School ma non vi dico se ho superato l’esame, però vi posso dire che una donna bionda che conoscete non l’ha superato. L’ossessione continuava. Si assomigliano anche un po’ con Nikita. Ma non credo lo ha fatto apposta, l’han bocciata e basta. A lei sì e a me no.