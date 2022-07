Solamente alcuni giorni fa il buon Fedez aveva portato la sua amatissima nonna a cena fuori. Oggi, invece, il cantante ha comunicato agli estimatori di una operazione alla quale si è dovuta sottoporre la signora Luciana.

La nonna di Fedez si è rotta il femore, come sta dopo l’operazione

Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata un femore. Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci ha fatto sudare freddo. Sei una roccia nonna. Sono troppo contento che sia andato tutto per il meglio.

Ha scritto Fedez condividendo una fotografia dell’amatissima nonna. Poi il rapper ha aggiunto un altro scatto:

Ragazzi, sono troppo contento che sia andato tutto per il meglio!

Faccio un esame generale ogni sei mesi. Quando è arrivato il giorno dell’appuntamento, ho litigato con Chiara e mi sono presentato con due ore di ritardo. – svela a Vanity Fair – Mentre mi visitavano, è passata di lì, per caso, una dottoressa che non doveva passare di lì.

Ha guardato il monitor e ha ritenuto che il mio pancreas non fosse proprio nella norma. Le devo la vita. Ho avuto paura. Però ho voluto sapere tutto. Tutto. I medici sono stati chiari: da questa operazione puoi uscire vivo, morire nei giorni successivi, oppure non farcela durante l’intervento. È durata sei ore e mezza. Ma è andata bene e ora sono fuori pericolo, diciamo, al 99 per cento.