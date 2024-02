“Non farmi dire cose sconce!”, a C’è posta per te la storia di un tradimento: busta chiusa o aperta?

La quarta puntata di C’è posta per te di oggi, sabato 3 febbraio, tra le varie storie in programma darà spazio ad una vicenda che dividerà il pubblico. Maria De Filippi tenterà un’impresa ardua: far riappacificare una coppia. Riuscirà nel suo compito di mediatrice?

C’è posta per te, storie della quarta puntata del 3 febbraio 2024

Anche questa sera, C’è posta per te aprirà ad una serie di storie controverse che faranno certamente discutere. Maria De Filippi tenterà come sempre di indossare i panni della mediatrice tra coloro che sono alle due estremità della busta.

Tra le storie di questa sera ci sarà quella di una coppia in evidente crisi a causa delle bugie del compagno, che ha deciso di scrivere alla trasmissione di Canale 5.

La donna è stata accusata dal compagno di essere stato costretto a chiudere la pagina Facebook dopo essere stato spronato ad aprirla per cercare qualche lavoretto come muratore, perché gelosa delle persone che gli scrivevano. Ma le cose non sarebbero andate esattamente così:

No… non è così! Lui chiedeva l’amicizia alle donne, è diverso.

Ad un certo punto la donna avrebbe iniziato a vedere il compagno cambiato. L’uomo avrebbe ammesso le sue responsabilità:

L’ho ammesso il mio sbaglio che ho fatto. Ho ammesso che ho sbagliato.

Ma a quanto pare la compagna non sarebbe particolarmente d’accordo. L’uomo avrebbe trascorso del tempo con una donna in auto:

Dieci minuti a mezzanotte: che dovevate dirvi? Non farmi dire cose un po’ sconce.

