Sarebbero trascorsi alcuni mesi dalla registrazione di C’è posta per te che ha visto protagonisti Flavia e Gianmarco, tra le storie della seconda puntata. Il ragazzo avrebbe chiamato la trasmissione nel tentativo di ricucire il rapporto con la fidanzata.

Flavia e Gianmarco dopo C’è posta per te: la verità

Sebbene l’invito di Gianmarco fosse stato esteso alla ex Flavia ed alla sua famiglia, solo la ragazza, alla fine, ha accettato di confrontarsi con il suo ex, divisi dalla onnipresente busta gigante in mezzo allo studio.

La loro storia è stata caratterizzata da alcune rivelazioni da parte di Flavia, che ha smascherato il suo ex asserendo che fino a cinque giorni prima sarebbe stato con un’altra.

Da qui la decisione di chiudere la busta e voltare pagina, almeno questo sembrava essere l’epilogo più scontato dopo la stoccata riservata dalla ragazza all’ex traditore. A poche ore dalla messa in onda, le talpe della rete erano già a caccia di indizi sul post C’è posta per te.

In un primo momento si era detto che la coppia non fosse tornata insieme, come testimoniato anche da alcuni indizi social, ed invece a pochi giorni dalla messa in onda della seconda puntata di C’è posta per te, ecco che arriva il colpo di scena svelato da Amedeo Venza su Instagram:

I due sono tornati insieme da più di un mese. Lei lo ha perdonato ma al momento non vogliono renderlo pubblico…

