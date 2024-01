Nella seconda puntata di C’è posta per te non poteva mancare la storia di un amore interrotto, quello tra Gianmarco e Flavia. I due si sono lasciati dopo 4 anni di fidanzamento per via di alcuni atteggiamenti da parte del ragazzo, che ha chiamato la trasmissione di Maria De Filippi per tentare di riappacificarsi con Flavia. Un tentativo vano che si è concluso con la chiusura della busta.

Gianmarco e Flavia, la storia a C’è posta per te

Nonostante i due si siano lasciati, Gianmarco e Flavia negli ultimi mesi hanno comunque continuato a vedersi. L’ultima volta sarebbe stata proprio la ragazza a chiamarlo e la coppia avrebbe trascorso la notte insieme. Flavia però fatica a fidarsi ancora di lui.

Nel corso della puntata di C’è posta per te è stata ripercorsa la loro storia. All’inizio Gianmarco voleva un rapporto aperto, prima di stare esclusivamente con Flavia ed andare a convivere. Successivamente però decide di tornare a vivere dal padre e da quel momento si sente nuovamente single.

In quel periodo conosce una ragazza su Instagram ed è la sorella di Flavia a scoprire i loro messaggi. Da quel momento la loro storia termina ed iniziano una serie di ripicche reciproche via social. Lui inizia un’altra relazione, lei rivede il suo ex. Dopo l’estate ci riprovano ma non va affatto bene. Adesso però Gianmarco è pronto a fare delle scuse pubbliche e per questo invita a C’è posta per te Flavia ed i suoi genitori, ma questi ultimi rifiutano l’invito.

Una volta in studio Flavia lo smaschera subito asserendo che fino a 5 giorni prima lui avrebbe continuato a vedere un’altra. Lui dice di averci solo parlato, ma la sua ex stenta a crederci. Poi riferendosi alla conduttrice svela:

Te l’ha detto che non mi ha mai portato da nessuna parte? Non poteva prendere ferie perché, avendo un ristorante, sosteneva di non poter partire. E invece appena ci siamo lasciati è partito per Mykonos in pieno luglio […] E’ troppo tardi per tornare insieme. Quando è partito per Mykonos su Instagram scriveva ‘No pasa nada’. Devi vedere come ‘no pasa nada’ a me adesso.

Nonostante i tentativi di Gianmarco di convincerla a tornare insieme, la donna sembra irremovibile. Sostiene di non amarlo più e di voler chiudere la busta. Prima però, lo saluta con un sorriso e pronuncia la stoccata finale: “No pasa nada”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)