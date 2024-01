C’è posta per te, storie della seconda puntata: tradimenti e liti in famiglia, tutti i video

Dopo il successo della prima puntata, C’è posta per te torna stasera, sabato 20 gennaio, con la sua seconda puntata stagionale. Ancora una volta Maria De Filippi indosserà i panni di mediatrice nelle varie storie che saranno illustrate durante la serata. Ecco cosa sappiamo dei protagonisti del nuovo appuntamento.

C’è posta per te, storie della prima puntata del 20 gennaio 2024

Tra le storie della seconda puntata di C’è posta per te di sabato 20 gennaio, non mancheranno i racconti di tradimenti e liti in famiglia. Ovviamente ci saranno anche le storie di due “regali” con protagonisti Stefano De Martino e Sabrina Ferilli.

Una delle storie narrate nella prima serata di oggi, ci sarà quella di una famiglia che cercherà di ricongiungersi con il figlio, Carmine – un tipo particolarmente pignolo -, invitato insieme alla moglie che non sembra affatto vivere bene la loro situazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Spazio poi ad una storia di tradimenti, con un lui che ha chiamato C’è posta per te sperando di potersi riappacificare con la compagna, che tuttavia sembra avere le idee piuttosto chiare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Ed ancora, la storia di una figlia che non si sente particolarmente apprezzata ma che a soffrire, secondo le anticipazioni, sarebbero in tre. Come andrà a finire?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)