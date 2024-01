Flavia e Gianmarco sono stati tra i protagonisti della seconda puntata di C’è posta per te. La loro è stata la storia di un amore interrotto per via dei comportamenti del giovane che, dopo 4 anni di relazione, avrebbe avuto una relazione con un’altra ragazza. Alla fine della parentesi dedicata alla loro storia, Flavia ha deciso di chiudere la busta. Ma cosa è successo dopo C’è posta per te?

Flavia e Gianmarco dopo C’è posta per te: cosa è successo?

Gianmarco durante la seconda puntata di C’è posta per te, ha cercato di salvare la sua relazione con Flavia ma non c’è stato verso. La donna, dopo avergli dato pubblicamente del “pagliaccio” ha deciso di chiudere la busta con una stoccata: “No pasa nada”. Si tratta della stessa frase usata sui social dal suo ex mentre se la spassava a Mykonos.

Ma quindi, cosa è successo dopo la registrazione di C’è posta per te? Flavia e Gianmarco sono tornati insieme? A quanto pare no. Un segnale sarebbe arrivato dai loro social dai quali da mesi mancherebbero foto di coppia. Non solo: in una sua Instagram Story scritta quasi in concomitanza con la messa in onda della seconda puntata di C’è posta per te, Flavia avrebbe scritto:

24h prima del disastro.

Un modo chiaro per spiegare quello che sarebbe stato l’epilogo della storia. Quella di Flavia e Gianmarco è stata la più commentata del secondo appuntamento con il programma di Maria De Filippi. Ovviamente i telespettatori si sono schierati dalla parte della ragazza, mentre sono stati in pochi a prendere le difese del suo ex, che nonostante il tentativo di riconciliazione è tornato a casa da solo.