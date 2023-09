La nuova stagione di Belve con Francesca Fagnani si apre con Fabrizio Corona e la dolorosa confessione sulla malattia del figlio Carlos avuto dall’ex modella croata Nina Moric che, dopo l’estratto dell’intervista, ha subito replicato.

Tra gli argomenti affrontati nell’intervista con la Fagnani, così come evidenziato da un video di anteprima diffuso dalla Rai, c’è anche il suo rapporto con il figlio Carlos, nato dalla relazione con Nina Moric:

Non lo vede mai. Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui.