Fabrizio Corona si è confidato con Francesca Fagnani nel corso della nuova stagione di Belve, in onda nel prime time di Rai2 martedì 26 settembre. L’ex re dei paparazzi, visibilmente scosso, ha parlato della malattia del figlio Carlos e del rapporto tra il ragazzo e la madre, Nina Moric.

Corona per la prima volta ha trattato un tema molto delicato e doloroso per lui, la malattia – definita “genetica” – del figlio Carlos, nato dal matrimonio con l’ex modella croata Nina Moric.

“Adesso sta male”, ha rivelato Fabrizio Corona visibilmente scosso.

Poi ha continuato:

Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare, ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere.

Io ci sono in questo momento come una presenza, che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo. Nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste.