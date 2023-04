Nikita Pelizon dopo il Grande Fratello Vip ha perso la sua “aura” fatata? La vincitrice del reality show ha piazzato un like contro Luca Onestini che sta facendo chiacchierare – non poco – il popolo del web.

Nikita Pelizon contro Onestini e Ivana? Il like sospetto

Nikita avrebbe messo like ad un commento su Twitter che cercava di mettere in guardia Ivana Mrazova nei confronti di Onestini e la possibile nuova relazione tra i due (dopo la rottura in tempo di quarantena):

Miss Collutorio quando capirà che disonesto la usa solo per i suoi scopi sarà troppo tardi. A lui interessa solo i like e follower, falso come non mai. Una mer*a di uomo.

Cosa ne pensate?