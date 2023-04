Grande Fratello Vip e Nip, alcuni volti noti: la rivoluzione di Mediaset

Proprio ieri Dagospia ha svelato la decisione di Mediaset: una edizione tutta nip del Grande Fratello Vip. Tuttavia, pare che le cose non vadano esattamente così, ed i dettagli aggiuntivi li ha svelati Davide Maggio.

Il sito di Roberto D’Agostino aggiunge che la durata dovrebbe essere ridotta a 3-4 mesi con la possibilità di limitare, se non eliminare, il raddoppio settimanale. Dopo aver toccato il fondo con l’innesto di personaggi di quart’ordine e spremendo fino all’osso il format in 7 mesi di durata e ore e ore di prime time, si cambia rotta dunque.

E per quanto riguarda la messa in onda:

L’ideale sarebbe procedere al doppio appuntamento soltanto a gioco ben avviato per far carburare le dinamiche senza forzature. Diversamente, per far conoscere i protagonisti valuteremo degli speciali al sabato pomeriggio nel segno del dibattito.