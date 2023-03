“Nikita è ossessionata da Luca”, l’attacco di Ivana dopo il GF Vip

Dopo il Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova, ospite di Casa Chi, ha parlato di Luca Onestini ed ha attaccato Nikita Pelizon considerandola – addirittura – “ossessionata” dal suo ex fidanzato.

Ne ho già parlato nella Casa. Diciamo che la nostra storia non è finita per tradimenti o perché era finito l’amore. Per tutti e due era un momento difficile. Le cose ci hanno portato a non superare quel momento.

Ivana Mrazova ha anche parlato di Nikita Pelizon:

Due giorni prima di entrare nella Casa, ho visto Nikita piangere con Davide dicendo che le faceva male vedere che Luca ballasse. Quando sono arrivata, lei mi prende e mi dice che era felice di vedermi e che Luca era innamorato di me.

Mi ha lasciato basita. Non mi è sembrata sincera. Io non ne volevo parlare perché volevo stare con Luca e da lì nn abbiamo più affrontato questa roba. In due settimane , tranne “buongiorno” o “buon appetito”, non ci siamo parlate.

Poi, appena sono uscita, lei è tornata sull’argomento Luca, quando erano settimane che non parlava di lui. La vedo un po’ ossessionata. Lui invece non può parlare perché l’ha diffidato quindi non mi è sembrato corretto.

Ho visto tanti di quei video… lei si è fatta un film. Le ho detto che sarebbe meglio accettare il “no” di Luca per il suo bene. Tra loro non è successo chissà cosa, perché Luca è una persona molto affettuosa. Lui gli abbracci e i baci li dà a tutte le sue amiche. E’ molto affettuoso e caloroso.