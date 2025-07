Nicole Pallado beccata a tradire il suo fidanzato: la segnalazione (VIDEO)

Nicole Pallado è stata recentemente beccata a tradire il suo fidanzato? Tutto ciò che sappiamo.

Nicole Pallado “pizzicata” con un nuovo ragazzo a Jesolo: volano baci alle feste estive?

Una segnalazione anonima inviata a Deianira Marzano descrive un’estate movimentata per Nicole Pallado: l’influencer sarebbe stata vista mentre scambia baci con un ragazzo di Jesolo di nome Cristopher Clementi. Secondo la fonte: “erano amici e uscivano sempre anche con Marco… lei non ha detto di essere single quindi credo che… lei e questo ragazzo si baciano alle feste a Jesolo quando Marco non c’è”. La segnalante, giustamente, chiede di restare anonima. Ecco la ricostruzione.

Cosa sappiamo sul presunto flirt

La storia arriva da una persona presente alle serate estive di Jesolo, dove Nicole ha un negozio. La segnalante racconta che Nicole e Cristopher, entrambi amici di Marco (il suo ufficiale fidanzato), “si baciano alle feste quando Marco non c’è”. Non ci sono foto del bacio, ma – sempre da fonti vicine – esisterebbe un video (lo trovi a inizio articolo). Se tutto fosse confermato, si tratterebbe di un clamoroso tradimento… o almeno di un flirt discusso.

Chi è Marco Cagnin: il fidanzato “ufficiale”

Per ricapitolare: da aprile 2021 Nicole Pallado è sentimentalmente legata a Marco Cagnin. Originario di Padova, classe 1992, Marco lavora come Technical Project Leader e ha posato in qualche occasione come modello accanto a Nicole.

I due si sono conosciuti a ottobre 2020 durante una cena, come raccontato da Nicole .

Da allora la loro relazione è diventata sempre più seria: coabitazione nel 2022, una convivenza “on again, off again” per questioni logistiche e lavorative .

Nicole definisce Marco “la scelta migliore” in un suo post del 2021

Tuttavia, nei mesi scorsi, alcuni fan hanno notato una diminuzione delle apparizioni di Marco nei post di Nicole, insinuando una possibile crisi. Nonostante ciò, continuano a seguirsi e a interagire, lasciando la porte aperte a una riconciliazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Pallado (@nicolepallado)

Lo sfondo: influencer, negozio estivo e gossip

Nicole Pallado, influencer e imprenditrice padovana (nata nel 1996), ha fondato il marchio di cosmetici vegan Nicole P. Cosmetics ed è molto attiva sui social. Di recente è tornata alla ribalta per alcune foto delle sue passeggiate estive a Jesolo, dove ha aperto un pop-up store.

Proprio qui, quindi – tra esercizi di make‑up e eventi – si troverebbe Cristopher Clementi, un ragazzo del posto entrato nella sua orbita sociale, anche grazie a collegamenti con Marco.