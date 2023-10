Niccolò Bettarini, figlio dell’ex calciatore Stefano Bettarini e della conduttrice Simona Ventura, è un giovane uomo che ha vissuto un’esperienza traumatica che ha segnato la sua vita dopo una aggressione fuori da un locale.

Niccolò Bettarini, l’aggressione al figlio di Simona Ventura

Nel luglio 2018, dopo una serata passata in un locale notturno, Niccolò subisce una grave aggressione. Gli vengono inflitte diverse coltellate. Fortunatamente, riesce a sopravvivere grazie all’intervento tempestivo dei suoi amici.

I suoi aggressori sono stati poi condannati per tentato omicidio. In particolare, a Davide Caddeo, il 29enne accusato di aver sferrato le otto coltellate, il giudice ha inflitto 9 anni. Pene diverse, invece, per gli altri tre imputati: 5 anni e 6 mesi ad Alessandro Ferzoco, 6 anni e 6 mesi ad Albano Jakej e 5 ad Andi Arapi.

Cosa è successo dopo la terribile aggressione

Dopo l’aggressione, il figlio di Simona Ventura ha dovuto affrontare un lungo percorso di recupero. Nonostante le difficoltà, ha dimostrato grande forza e determinazione. La sua storia è un esempio di resilienza e coraggio e lo racconta online tramite il suo seguitissimo profilo di Instagram.

