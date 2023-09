Tra gli ospiti che hanno inaugurato la prima puntata di Belve, andata in onda nel prime time di ieri di Rai2 è stata anche la cantante Arisa. Insieme alla conduttrice Francesca Fagnani, le due donne hanno affrontato vari argomenti che hanno recentemente visto protagonista la cantante de La Notte. Poi le scuse a Simona Ventura per un fatto risalente a qualche anno fa.

Parlando del momento più basso della sua carriera, Arisa ha citato Simona Ventura, ma in che contesto? Incalzata da Francesca Fagnani, Rosalba Pippa ha ricordato quanto successo nel 2012, in occasione di X Factor, quando urlò alla conduttrice: “Sei falsa Simona, caz*o!”. Uno sfogo che però ebbe un forte impatto. Ecco le parole di Arisa a Belve:

Il momento più basso è stato quando ho detto a Simona che era falsa, durante X Factor, perché non è vero. In quel momento lei stava facendo il suo gioco, io il mio, non avevo nessun diritto di dirle che era falsa. Volevo ribadire che non è vero e le voglio bene.

Le scuse a mezzo tv sono arrivate a dieci anni di distanza, ma Simona Ventura ha deciso di replicare svelando di aver già chiarito privatamente con la cantante e ribadendo a sua volta l’affetto nei suoi confronti:

Cara Arisa, sei dolce. Ti ringrazio perché nel nostro mondo non è fatto scontato chiedere scusa, anzi! Ci eravamo già chiarite in privato, ma questo attestato a Belve con Francesca Fagnani mi ha commosso. Anch’io ti voglio bene, ti ritengo una delle (se non la più bella) voce della canzone italiana contemporanea, e aspetto, come abbiamo fatto in passato, di sentire i tuoi pezzi! Quelli sì, davvero immortali! A presto.