Nessun eliminato all’Isola dei Famosi: chi lascia la Palapa e nuovi nominati

Anche in questa puntata, nessun eliminato all’Isola dei Famosi ma un naufrago destinato a lasciare La Palapa per approdare a Playa Sgamada. Possiamo riassumere così il nuovo appuntamento all’insegna del reality condotto da Ilary Blasi e che ha visto Mercedesz Henger perdere al televoto contro Nicolas Vaporidis e dunque lasciare momentaneamente il gruppo.

Nessun eliminato all’Isola dei Famosi: chi lascia La Palapa

La meno votata dal pubblico da casa è risultata essere Mercedesz Henger, la quale ha perso al televoto contro l’attore Nicolas Vaporidis, salvo con il 75% dei voti. La figlia di Eva, dunque, è stata chiamata a lasciare La Palapa per dirigersi verso Playa Sgamada nonostante le polemiche proprio con Nicolas.

Le nomination

A guadagnarsi l’immunità nel corso della serata è stata Pamela Petrarolo dopo aver vinto la prova immunità contro gli uomini in gioco. Quindi ha deciso chi mandare in nomination tra Marco, Luca e Gennaro che hanno fatto la prova con lei, optando per Daffrè.

In merito alle altre nomination, Alessandro ha nominato Estefania che a sua volta ha nominato Roger. Quest’ultimo ha nominato Lory Del Santo; Marco ha fatto il nome di Estefania ed anche Nicolas Vaporidis e Guendalina Tavassi.

Lory ha nominato Guendalina, mentre Marco Cucolo ha avanzato il nome di Roger; Gennaro ha nominato Guendalina; Luca ha nominato Roger e così anche Marialaura. Edoardo Tavassi ha nominato Estefania, mentre Carmen Di Pietro, nella sua nomination palese ha fatto il nome di Gennaro.

A finire in nomination sono stati Gennaro, Luca, Estefania e Roger.