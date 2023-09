Myrta Merlino apre Pomeriggio 5: le parole per Barbara d’Urso

Myrta Merlino, puntuale alle 16.55, ha aperto la prima puntata di Pomeriggio 5, dando il via alla sedicesima stagione. Si tratta della prima edizione senza Barbara d’Urso, sebbene la sua “presenza” sia costante. Un nuovo studio, un nuovo pubblico, ma l’ombra dell’ex padrona di casa che, evidentemente, continuerà ad essere una costante, come si intuisce dando uno sguardo sui social.

Myrta Merlino ha aperto Pomeriggio 5 con un messaggio al suo pubblico. Un modo per avvicinarsi sin da subito ai fedeli spettatori del programma pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset. Ecco le parole della giornalista:

Che emozione! Devo dire che le prime sono sempre una grande emozione. Questa è una prima molto speciale per me, è una prima volta che non dimenticherò mai perché è tutto nuovo, cioè la prima volta a Pomeriggio 5, la prima volta che comincio alle 16.55, un programma che tutti i giorni vi terrà compagnia, a quest’ora, per quasi due ore. E’ la prima volta in una nuova casa, Canale 5. Ed è tutto nuovo, perché è nuovo questo studio meraviglioso, quanto bello è? Dite la verità! Questo pubblico caldo che mi riempie perchè da quando c’è stato il Covid non ho più avuto il pubblico, invece io ho tanto bisogno del contatto umano, tutte facce amiche. Ci sono anche le mie amiche nel pubblico, per farmi forza. E poi voi a casa, un nuovo pubblico, diventerete casa mia e spero che questa diventerà casa vostra.