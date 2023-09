Lunedì 4 settembre 2023, Pomeriggio 5 tornerà in onda condotto da Myrta Merlino che prenderà ufficialmente le redini del programma al posto di Barbara d’Urso, scopriamo tutto sulla nuova conduttrice Mediaset.

Chi è Myrta Merlino, tutto sulla nuova conduttrice di Pomeriggio 5

Myrta Merlino è una giornalista, conduttrice, autrice e scrittrice italiana, nota per la sua focalizzazione su temi economici e sociali di grande importanza. È nata il 3 maggio 1969 a Napoli, da Giuseppe Merlino, uno studioso di filologia francese, e Annamaria Palermo, che all’epoca era direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Pechino.

Dopo aver frequentato il liceo classico, Myrta Merlino ha conseguito una laurea con lode in scienze politiche, con una tesi in diritto internazionale sulla “Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori”.

La carriera

Iscritta all’Ordine dei giornalisti italiani dal 1995, nel corso degli anni, ha collaborato con importanti testate giornalistiche sia a livello nazionale, come Il Mattino, Il Messaggero e Il Sole 24 Ore, sia internazionale, tra cui International Herald Tribune e Libération.

Ha collaborato con la Rai ed è diventata anche autrice, conduttrice e ideatrice di diversi programmi di successo, tra cui Italia Maastricht, Energia e Mister Euro. Ha anche condotto programmi radiofonici per Rai 2, come Alle otto della sera e Re di Denari.

Nel 2009 è passata a La7 distinguendosi come esperta di economia e adattandosi con successo a una varietà di ruoli.

Oltre alla sua carriera televisiva e radiofonica, Myrta Merlino è autrice di diversi libri, in cui affronta tematiche sociali di attualità che le stanno a cuore.

Vita privata: marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Myrta Merlino è madre di tre figli. I gemelli Pietro e Giulio Tucci sono nati nel 1997 dalla sua relazione con il compagno dell’epoca, con cui era in una relazione fin dall’età di 24 anni. Successivamente, nel 2004, ha avuto una figlia di nome Caterina da una relazione con Domenico Arturi, ex amministratore delegato di Invitalia.

Questa storia d’amore è durata dal 2000 al 2016.

Attualmente, Myrta è legata a Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore della Juventus, con cui ha una relazione dal 2016.