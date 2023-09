Myrta Merlino e Bianca Berlinguer sono prontissime per i loro rispettivi debutti. La prima partirà proprio oggi 4 settembre con la nuova stagione di Pomeriggio 5, mentre la seconda esordirà domani 5 settembre con E’ sempre Carta Bianca. Eppure alla vigilia del loro ritorno in tv su una rete differente, ecco che non mancano le indiscrezioni ed i presunti retroscena sui due volti noti femminili di casa Mediaset.

Myrta Merlino e Bianca Berlinguer: retroscena sul loro arrivo a Mediaset

Nei giorni scorsi Myrta Merlino e Bianca Berlinguer hanno postato una foto che le ritrae insieme sui social. Segnale di una evidente complicità e stima reciproche, in occasione dell’esordio di questa loro nuova avventura televisiva. Ma che aria si respira in quel di Mediaset? A svelarlo è stato Alberto Dandolo per Dagospia:

Agitazione ed altissima tensione in quel del Centro Palatino a Roma per la partenza dei programmi delle due new entry di Mediaset: Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. Le signore del giornalismo sono assai esigenti e pignole e alle stressate maestranze tocca lavorare sodo. Alla sede capitolina del Biscione si lavora giorno e notte per assecondare ogni richiesta ed esigenza. La parola d’ordine sono rigore ed efficienza.

In realtà le due conduttrici lo avevano annunciato, proprio nel post social dei giorni scorsi, quando in descrizione avevano scritto: “Attenti a quelle due”. Una sorta di presa di coscienza, dunque.

Per Myrta Merlino, oggi 4 settembre sarà l’inizio del suo rinnovato Pomeriggio 5, il primo senza Barbara d’Urso. Nelle scorse settimane ha postato alcuni scatti social con la sua squadra di lavoro:

Idee, temi, fatti: da questi appunti, dal lavoro di queste settimane con gli autori e con tutta la squadra, nascerà il nostro Pomeriggio 5.

In una intervista a La Stampa ha annunciato:

Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti riferito ad un programma giornalistico che punti decisamente sulla cronaca e sull’attualità. Quello che lui ha definito ‘un giornalismo popolare di qualità.

Bianca Berlinguer, invece, esordirà domani 5 settembre con E’ sempre CartaBianca, su Rete 4 ed a Tv, Sorrisi e Canzoni ha commentato:

Avrò la possibilità di dar voce a tutte le opinioni sulle grandi questioni di attualità, in modo che il pubblico possa poi formarsi la propria.