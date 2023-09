Pomeriggio 5 senza Barbara d’Urso e con Myrta Merlino al via: come sarà e ora di inizio

Da oggi, lunedì 4 settembre 2023, al via la nuova stagione di Pomeriggio 5. Dopo 15 anni, questa 16a edizione non vedrà, per la prima volta, la presenza di Barbara d’Urso al timone. Basterebbe già questo per parlare di “rivoluzione”. Alla conduzione del pomeriggio di Canale 5 troveremo un volto inedito per la rete: Myrta Merlino.

Pomeriggio 5 al via: la prima stagione senza Barbara d’Urso e con Myrta Merlino

Quale sarà l’ora di partenza del nuovo Pomeriggio 5? E cosa dobbiamo aspettarci da questo importante cambio di rotta introdotto da Pier Silvio Berlusconi? Intanto l’appuntamento è fissato a partire dalle ore 16.55 sulla rete ammiraglia di casa Mediaset.

Ci saranno molte pagine all’interno della trasmissione, attraverso le quali Myrta Merlino racconterà la società, la politica ed il costume del nostro Paese. Meno gossip e più attualità, dunque, nel nuovo Pomeriggio 5 che si concentrerà sugli approfondimenti dei casi di cronaca più rilevanti.

Grande attenzione – ma questa non sarà una vera e propria novità rispetto alle precedenti stagione con Barbara d’Urso – verrà data anche al tema della lotta contro la violenza sulle donne, da quella fisica a quella psicologica, al fine di sensibilizzare il pubblico sul fenomeno in larga espansione.

Proprio parlando al Corriere della collega Barbara d’Urso, alla vigilia di Pomeriggio 5, la nuova conduttrice Myrta Merlino ha detto di recente:

Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore.