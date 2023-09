A 24 ore dall’esordio della nuova edizione di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso decide di prendere un volo e lasciare il Paese. Carmelita lo ha annunciato su Instagram con una serie di scatti in cui ha anticipato la sua nuova avventura, senza tuttavia svelare ulteriori dettagli.

Non sappiamo, esattamente, dove sia diretta Barbara d’Urso né cosa l’attenderà prossimamente, ma ogni promessa è un debito e la conduttrice nelle passate settimane ha lasciato intendere che presto l’avremmo rivista, nonostante l’addio immotivato e involontario a Pomeriggio 5.

Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa. È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua… #colcuore.

Così Barbara d’Urso ha scritto sui suoi social, postando alcuni scatti dall’aeroporto. Quella che sarà la sua metà resta un mistero, ma appare emblematica la partenza a poche ore dall’esordio della 16esima edizione di Pomeriggio 5, la prima senza di lei e condotta da Myrta Merlino.

Che sia stato anche un caso il fatto che abbia scritto in maniera errata il nome della collega nel post precedente (Mirta, ndr)? Chissà:

Ora le chiavi di quella casa sono state date a Mirta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. Pomeriggio5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino, come si confà a un programma, ormai storico, ben rodato e di successo, com’è giusto che sia e come sarebbe stato giusto fare anche nelle stagioni precedenti.