Come si chiama il programma di Bianca Berlinguer su Rete 4? Svelato il titolo

Partirà ufficialmente il prossimo martedì 5 settembre il nuovo programma di Bianca Berlinguer, in onda su Rete 4. Finalmente da oggi si sa anche il titolo del talk show, svelato in anteprima dal blog DavideMaggio.it: si chiamerà E’ sempre Bianca.

Bianca Berlinguer: svelato il titolo del suo programma

Rete 4 non ha ancora ufficializzato il titolo del nuovo programma di Bianca Berlinguer che si prepara alla sua nuova prima serata. Fino ad oggi si è riusciti a mantenere il riserbo assoluto sul titolo, rappresentando una operazione senza precedenti nella tv nostrana. Il blog televisivo ha svelato in merito:

Quello che si mormorava è che la giornalista avrebbe tenuto il suo nome nel titolo, proprio come ai tempi di Carta Bianca, e così sarà. La scelta di E’ Sempre Bianca vuole chiaramente indicare una continuità col passato.

La stessa Berlinguer lo ha ribadito anche nel promo:

Sono sempre io, con la mia squadra, i miei ospiti.

E non è un caso se la conduttrice abbia deciso di portare con sé l’intera squadra – o quasi – di Cartabianca, tutti gli autori ed alcune inviate. A loro si sarebbero però aggiunti anche nuovi “innesti”: a seguire Bianca Berlinguer è anche Mauro Corona, che farà parte del cast fisso del programma di Rete 4. A Sorrisi la conduttrice ha aggiunto:

Saranno con noi anche il professor Alessandro Orsini e tanti altri commentatori che avevamo su Raitre: Andrea Scanzi, Gad Lerner, Pietro Senaldi, Stefano Cappellini, Maurizio Belpietro. E nuovi ne verranno.

E così come per Myrta Merlino, anche Bianchina avrà il pubblico in studio.