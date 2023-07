Bianca Berlinguer, dal prossimo settembre, sarà alla guida del rinnovato Pomeriggio 5. Quello che vedremo nei prossimi mesi non avrà nulla a che fare con ciò che ha lasciato in eredità Barbara d’Urso. Niente gossip, per esempio, ed ovviamente neppure l’ombra del trash. Tra le tante domande ad oggi emerse, ce ne sarebbe una da non sottovalutare: quanto guadagnerebbe la Berlinguer con il suo approdo al Biscione?

Bianca Berlinguer, il presunto cachet di Mediaset

A svelare la cifra clamorosa che Bianca Berlinguer incasserebbe dal suo passaggio dalla Rai a Mediaset è stato il portale Dagospia con una flash. Ecco cosa scrive in merito il sito diretto da Roberto D’Agostino:

Bianca non va mai in bianco: la Berlinguer ha strappato a Pier Silvio non solo un contrattone da direttore di telegiornale (qualcosa intorno alle 600 mila euro, il doppio di ciò che intascava dalla Rai), ma ha fatto assumere da Mediaset a tempo indeterminato due collaboratrici (Come direbbe Antonio Ricci: il delitto non paga, Berlusconi sì…).

In una intervista a La Stampa, la prima dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023-2024, la conduttrice ha spiegato cosa non andasse più in Rai:

Già da tempo mi sentivo isolata, un’estranea nella mia stessa famiglia. Assenza di quella comunanza di intenti che ti porta a lavorare bene e tranquillamente. Costretta a parare colpi, sempre da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta.

Poi la proposta di Mediaset, giunta evidentemente nel momento giusto: