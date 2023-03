Nicole Murgia, ospite di Giada Di Miceli nel corso di Non succederà più su Radio Radio, ha parlato delle squalifiche del Grande Fratello Vip svelando il suo punto di vista sulla spinosa questione.

Nicole Murgia parla della squalifica di Daniele Dal Moro al GF Vip

La Murgia ha immediatamente parlato della squalifica di Daniele Dal Moro, precisando di non averlo mai visto violento nonostante il suo carattere fumantino:

Non è una persona aggressiva, ha i suoi modi, il suo carattere. Quando si arrabbia si incendia, è il suo modo di essere ma non farebbe male ad una mosca. – riportano le colleghe di IsaeChia – Mi dispiace molto, mi dispiace per Oriana che sente la sua mancanza e per lui, so quando ci teneva a questo percorso. A volte stando dentro non ci ricordiamo che finiamo nelle case degli italiani, che ci sono tantissime persone che ci guardano. Possiamo essere un esempio, alcune cose possono essere fraintendibili. Daniele violento? Assolutamente no. Ha avuto una vita molto particolare, è un ragazzo super sensibile. La violenza è lontanissima da lui.

La Murgia ha commentato pure le prime parole di Daniele, tornato sui social dopo la squalifica:

Io credo che lui si riferisca a come si applica il regolamento, sottolineava il fatto che non è stato applicato in maniera equa con tutti. Adesso non so a cosa si riferisse e che bombe lancerà. Quindi io non so che dirà o in riferimento a cosa. Il Grande Fratello Vip non interviene in nessuna dinamica, questo lo dico in maniera chiara.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha detto il suo punto di vista pure sulla frequentazione tra Daniele e Oriana:

Sono molto carini insieme. Io ho sempre detto che si porteranno questa storia fuori dal Grande Fratello Vip e se la vivranno in maniera molto più serena.

Nicole è arrabbiata con Donnamaria: il motivo

La Murgia ha raccontato anche di essere arrabbiata con Edoardo Donnamaria: