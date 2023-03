Dopo Gianluca Benincasa anche Francesco Chiofalo ha voluto parlare della sua ex fidanzata. Intervistato da Turchesando su Radio Cusano Campus, il Grande Fratello Vip è stato l’argomento di discussione della puntata.

Chiofalo ha parlato della storia d’amore tra la Fiordalisi e Donnamaria, sperando che restino insieme anche dopo il Grande Fratello Vip: “Dalla miscela tra Antonella ed Edoardo uscirebbe un bel ragazzetto, quindi spero che abbiano figli maschi”.

Nonostante questa speranza, Chiofalo crede che le cose andranno diversamente:

Francesco ha anche parlato di Stefano Fiordelisi, papà di Antonella:

I genitori di Antonella sono venuti anche contro di me, al padre non sono mai andato a genio. E’ una persona medievale, bigotta. Vedendo un personaggio come me, sbianca.

Se io fossi un uomo di 60 anni e mia figlia mi facesse vedere un individuo come me, le direi di buttarlo fuori casa. Ormai viviamo in un mondo di politically correct e non me lo puoi più dire che non va bene il tatuaggio. In casa Gucci invece sono stato accolto perché loro sono intelligenti.