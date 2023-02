Nella seconda serata di Sanremo 2023, a prendere il testimone di Chiara Ferragni sarà Francesca Fagnani. Nuova co-conduttrice e nuova corsa, come sempre al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, in questa 73esima edizione del Festival che ha già registrato il primo record in termini di ascolti.

Cosa aspettarci da Francesca Fagnani: monologo e look a Sanremo 2023

L’attenzione, in vista della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 sarà tutta concentrata sul monologo di Francesca Fagnani. Dopo la lettera a se stessa di Chiara Ferragni, di cosa parlerà la nota giornalista?

E’ stata lei stessa ad anticiparlo nel corso della conferenza stampa di oggi: il tema centrale sarà la scuola. Ecco cosa ha anticipato:

Siccome ho vissuto gioie e dolori simili a tutti, non mi sento simbolo di qualcosa e quindi non penso che valga la pena di parlare di me. Ma sono molto felice di portare un tema che mi è caro, su cui ho lavorato nel corso degli anni. Mi sento privilegiata non solo per la possibilità di salire sul palco, ma anche perché nella vita ho avuto l’opportunità di studiare, e mi è stato consentito di scegliere un mestiere che amo. Il tema del mio monologo sarà la scuola, centrale nelle aree più fragili del paese, riferito a ragazzi che hanno sbagliato e che stanno pagando.

Infine ha aggiunto:

Non è un privilegio poter studiare, è un diritto. Così come lo è potersi costruire un futuro. E non parlo neanche di università, parlo di scuola dell’obbligo, perché il problema parte molto prima. Ho ricevuto da Amadeus il benestare per dire qualsiasi cosa io voglia.

Il look della “Belva” all’Ariston

Ma quale sarà invece il look di Francesca Fagnani che porterà all’Ariston? Se nel corso della conferenza stampa ha scelto un look chic e minimal, nella seconda serata di Sanremo 2023 potrebbe sorprendere..

Ancora mistero sull’abito che indosserà ma come anticipato dall’Ansa, indosserà gioielli di Pasquale Bruni.

Eleganza senza tempo, glamour, sobrietà e qualche dettaglio grintoso potrebbero essere gli ingredienti principali del look della giornalista.