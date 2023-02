Look Sanremo 2023: occhi puntati su Chiara Ferragni, Amadeus e co-conduttrici

Quali saranno i look scelti per Sanremo 2023? Dal padrone di casa del Festival e direttore artistico, Amadeus, a Chiara Ferragni, passando per le altre co-conduttrici e gli ospiti, i riflettori sono accesi anche sugli outfit, oltre che sulle canzoni della kermesse.

Look Sanremo 2023: conduttore e co-conduttrici

Parlando dei look di Sanremo 2023, l’agenzia di stampa Ansa ha anticipato quelli che saranno gli outfit che vedremo nel corso di questo 73esimo Festival, a partire da Amadeus. Il padrone di casa, come da tradizione, anche per il suo quarto impegno sanremese ha deciso di ripuntare sugli smoking firmati Gai Mattiolo, che veste anche sua moglie Giovanna Civitillo. Eleganza e tradizione, dunque.

Gli occhi però, saranno tutti puntati sulla prima co-conduttrice, Chiara Ferragni, che aprirà la kermesse ma la chiuderà anche. Già nelle precedenti settimane, la signora Lucia ha annunciato le sue scelte degli outfit, in particolare i due brand sui quali punterà per questo importante impegno: Dior, al quale è legata sin dalla cerimonia nuziale con Fedez, e Schiaparelli, marchio del Gruppo Tod’s, maison a cui è molto legata visto che fa parte del cda del gruppo dei Della Valle dal 2021.

Il brand disegnato dal visionario stilista americano Daniel Robeberry, potrebbe riservare non poche sorprese.

E le altre protagoniste femminili alla co-conduzione con Amadeus nelle altre serate del Festival, cosa vestiranno? Mistero sui look di Chiara Francini e Francesca Fagnani: di quest’ultima però, sappiamo che metterà gioielli di Pasquale Bruni. A vestire la Francini sarà invece lo stylist Andrea Mennella. Paola Egonu, co-conduttrice giovedì 9 febbraio, ha anticipato che sfoggerà una serie di total look Emporio Armani, scarpe dello stesso marchio e gioielli Pomellato.

Gianni Morandi sul palco dell’Ariston con Amadeus, ha invece scelto look firmati Armani.