Manca sempre meno al Festival di Sanremo ed i riflettori iniziano a essere puntati, oltre che sui 28 artisti che calcheranno il palcoscenico dell’Ariston, anche su Chiara Ferragni. Sarà lei una delle protagoniste della prima ed ultima serata della kermesse, dunque non poteva mancare la curiosità sui look e sugli stilisti scelti per un’occasione così importante.

Le anticipazioni sui look di Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Mentre si prepara al ruolo di co-conduttrice, Chiara Ferragni ha voluto regalare un piccolo spoiler (involontario) sui look scelti per Sanremo 2023. Cosa vestirà?

La moglie di Fedez ha annunciato ai suoi numerosi fan che per l’occasione vestirà Dior e Schiaparelli, una scelta in qualche modo già prevista in quanto si tratta di brand con i quali vanta una lunga collaborazione.

Mentre è già partito il toto-outfit, ecco che a svelarci una piccola anticipazione è stata la stessa Ferragni tramite il suo profilo Instagram sul quale ha pubblicato una foto in cui indossa un minidress nero firmato Schiaparelli con le riconoscibili coppe dorate sul seno.

La foto molto probabilmente è stata scattata sul set del servizio fotografico di Chi alcune settimane fa e sullo sfondo oltre agli stivali Schiaparelli c’è anche una rella con i diversi cambi d’abito. Che ci sia qualche anticipazione sugli abiti pensati per la kermesse?

Rispetto agli outfit per le serate sanremesi per il momento vige il massimo riserbo ed occorrerà aspettare la fatidica scalinata per saperne di più ma non è da escludere che ad aiutarla in questa avventura possa esserci uno stylist di fiducia, e nello specifico Fabio Maria Damato. Sarà davvero così?