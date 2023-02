Nel monologo di Chiara Ferragni c’è anche una stoccata all’ex fidanzato Riccardo Pozzoli? Forse è passato un po’ in sordina ma in realtà nel corso della lettera alla “piccola Chiara” non è mancato un riferimento probabilmente proprio all’ex e co-fondatore del blog The Blonde Salad.

Chiara Ferragni e la stoccata all’ex fidanzato nel monologo di Sanremo 2023

C’è una parte del monologo di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 dedicata al rapporto con gli uomini. E in questo caso non sono mancate le frecciatine. Ha parlato di uomini insicuri in grado di farti sentire sbagliata. E parlando del suo passato ha aggiunto:

[…] Noi donne siamo abituate a farci piccole di fronte a uomini insicuri, e te lo dice una che ha accettato persino che qualcuno si prendesse il merito di averla inventata e ha lasciato che questa fosse la narrazione per anni, prima di rendersi conto che tutto questo fosse sbagliato.

Secondo molti si trattava una stoccata diretta proprio al suo ex Riccardo Pozzoli. I due infatti hanno iniziato insieme, per poi andare incontro ad una rottura sentimentale e, successivamente, anche lavorativa. Di recente le loro strade si sono separate in modo definitivo.

Per la stampa è stato proprio Riccardo Pozzoli l’uomo dietro il successo di Chiara Ferragni. Con lui nel 2009 la Ferragni crea il blog The Blonde Salad da cui è partita la sua ascesa. I due ex dopo qualche anno diedero vita ad un brand di abbigliamento che porta il suo nome.

A spiegare cosa successe davvero tra Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli è stata la stessa influencer nel film Chiara Ferragni – Unposted: l’imprenditrice spiegò di essersi sentita tradita ma non sul piano sentimentale. La separazione avvenne drasticamente poco prima della nascita di Leone:

Riccardo Pozzoli stava vendendo alle spalle dell’ex compagna il 45 % della società.

Un tradimento che la Ferragni apprese solo dopo la nascita del primogenito.