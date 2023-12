Toni Servillo (il suo vero nome è Marco Antonio Servillo), è un attore e regista teatrale di fama internazionale. Nato ad Afragola, in provincia di Napoli, il 25 gennaio 1959, Servillo ha avuto una carriera di successo nel cinema e nel teatro: scopriamo tutto della sua vita privata, moglie e figli.

Moglie e figli di Toni Servillo: ecco chi sono

Toni Servillo è sposato con Manuela Lamanna dal 1990. Anche lei attrice, Lamanna è apparsa in alcune pellicole recitate pure dal marito, come “Le conseguenze dell’amore”, “Il Divo” e “5 è il numero perfetto”.

Manuela Lamanna, non solo la moglie di Toni Servillo, ma anche una collega e madre dei suoi due figli, è un esempio di come si possa bilanciare con successo una carriera nell’industria cinematografica con una vita familiare riservata.

La sua dedizione alla sua arte e alla sua famiglia è un esempio per tutti nel settore.

La coppia ha due figli: Eduardo, nato nel 1996, e Tommaso, nato nel 2003.

Nonostante la loro vita pubblica, Servillo e Lamanna hanno sempre cercato di proteggere la privacy dei loro figli.

Conosci la passione di Servillo?

Toni Servillo ha una grande passione per i manga e anime, in particolare Dragon Ball per merito dei suoi figli.

Intervistato dal fumettista Igor Tuveri in arte IGORT, ha svelato di preferire il manga all’anime:

In Akira Toriyama ho trovato una cura del segno talmente più efficace, poi mi sono informato ed è ovviamente riconosciuto nel mondo del manga come un maestro. Quindi in quel caso sicuramente mi sembra che il risultato della trasposizione è decisamente inferiore.