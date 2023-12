Ficarra e Picone, noti anche come Salvatore Ficarra e Valentino Picone, sono un duo comico italiano molto amato. Entrambi nati a Palermo nel 1971, hanno conquistato il pubblico con il loro umorismo unico. Ma chi sono le persone che stanno dietro questi due personaggi pubblici? Scopriamo di più sulla loro vita privata: moglie e figli.

Moglie e figli Ficarra e Picone

Salvatore Ficarra è sposato con Rossella Leone, una donna originaria di Corato ma di adozione tranese. La coppia si è sposata più di dodici anni fa in una cerimonia segreta a Corato, un comune della Sicilia. Rossella ha preso parte ad alcuni film del duo comico, come la pellicola “Anche se è amore non si vede” del 20111.

La coppia ha due figli: Vincenzo, nato nel 2006, e Tommaso, nato nel 2008. Nonostante la loro vita pubblica, Salvatore e Rossella hanno sempre cercato di proteggere la privacy dei loro figli.

A differenza del suo collega, Valentino Picone è molto riservato riguardo alla sua vita privata. Non si sa se abbia dei figli o se sia mai stato sposato.

A causa della sua riservatezza, molte persone credono che in realtà Picone abbia una relazione sentimentale in corso che però desidera mantenere segreta al fine di proteggere la sua compagna dai riflettori del mondo dello spettacolo.