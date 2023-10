Claudio Amendola è uno degli attori italiani più popolari e amati di tutti i tempi. Nel corso della sua carriera, ha recitato in numerosi film, serie televisive e spettacoli teatrali, e ha vinto numerosi premi, tra cui un David di Donatello e un Nastro d’argento. Chi sono sua moglie e quanti figli ha? Scopriamolo a seguire.

Moglie ed ex di Claudio Amendola

Claudio Amendola si è sposato per la prima volta nel 1983 con Marina Grande, una doppiatrice. Dal matrimonio sono nate due figlie, Alessia, nata nel 1984, e Giulia, nata nel 1989.

Il matrimonio è durato fino al 1997.

Nel 1997, Claudio Amendola inizia una relazione con Francesca Neri, conosciuta sul set de Le mani forti. La coppia si sposa nel 2010 a New York, dopo 13 anni di fidanzamento.

Dalla loro unione è nato un figlio, Rocco, nato nel 1999.

La relazione è finita nel 2022.

I figli dell’attore

Claudio Amendola ha tre figli:

Alessia Amendola , nata nel 1984, è una doppiatrice e attrice.

, nata nel 1984, è una doppiatrice e attrice. Giulia Amendola , nata nel 1989, è una sceneggiatrice e regista.

, nata nel 1989, è una sceneggiatrice e regista. Rocco Amendola, nato nel 1999, è un attore.

La Neri parla della fine del suo matrimonio

“Non ne ho mai parlato. Non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio. A meno che non ci siano delle ragioni molto valide, questo fa parte del mio modo di essere”, ha dichiarato a Lunatici, in onda su Radio 2:

Il clamore non mi ha stupito, siamo abituati al fatto che ci siano persone che amano vivere e condividere la loro vita privata sui giornali o sui social, non giudico, ognuno deve riflettere il proprio modo di essere. Preferisco in questo momento non parlarne. Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l’unica cosa che vi posso dire.