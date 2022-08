Claudio Amendola e Francesca Neri si sarebbero lasciati. A distanza di alcune ore dalla news che parlava di matrimonio terminato dopo 25 anni di amore e tre figli (Alessia, Giulia e Rocco) la coppia avrebbe deciso di dirsi addio mantenendo un basso profilo.

Dagospia, tramite una flash news rivela che l’attore sarebbe già innamorato di un’altra persona: “LA STORIA D’AMORE TRA FRANCESCA NERI E CLAUDIO AMENDOLA ERA FINITA DA TRE MESI – SI VOCIFERA CHE IL CUORE DELL’ATTORE BATTA PER UN’ALTRA DONNA”.

Da quanto mormora il gossip, l’attore avrebbe perfino traslocato in una nuova casa e sarebbe stato avvistato a cena con il figlio Rocco ma senza la moglie.

Secondo l’indiscrezione riportata dal settimanale Diva e Donna, Amendola e la moglie si sarebbero separati. Dopo essere stato beccato a cena fuori con il figlio Rocco ma senza la moglie, la sua assenza aveva già destato qualche sospetto.

Di recente, proprio la Neri è ricomparsa pubblicamente per parlare della sua malattia, la cistite interstiziale cronica. Ospite Verissimo, lo scorso ottobre aveva dichiarato:

Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. Ho pensato fosse giusto allontanarmi, ma per il loro bene. Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui.