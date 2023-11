Moglie e figli Checco Zalone: chi sono Mariangela Eboli, Gaia e Greta

Checco Zalone, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, è un comico, attore, imitatore, cantautore, musicista, sceneggiatore e regista: chi sono sua moglie ed i figli?

Zalone è nato a Capurso, in provincia di Bari, il 3 giugno 1977. Il comico pugliese è sposato con Mariangela Eboli, sua manager, da quindici anni.

La coppia ha due figlie, Gaia e Greta, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2017. Mariangela Eboli è una persona molto discreta, e le informazioni sulla sua vita privata sono limitate.

Checco Zalone ha recentemente condiviso alcuni dettagli, rivelando che i due si sono incontrati per la prima volta nel 2006 durante le sue esibizioni come performer a matrimoni:

Cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: “Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni”.

Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni. Poi ho scoperto che Mariangela aveva vissuto in America e che era di religione evangelica. Allora l’ho convertita alla religione domestica: la casa, la buona cucina.