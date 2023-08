Miriam Leone è incinta del primo figlio: ecco come lo ha scoperto

Miriam Leone si è sposata quasi due anni fa con Paolo Carullo. Dopo il matrimonio da favola e le enormi soddisfazioni professionali, l’attrice siciliana ha svelato a Vanity Fair di essere incinta del primo figlio.

Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo.

E se Miriam Leone solamente alcuni anni fa aveva svelato di non vedere figlio e matrimonio nella sua vita, oggi le cose sono cambiate:

Semplicemente la vita, le cose che accadono. Noi siamo un fiume che non passa mai due volte nello stesso punto. Forse essere più in pace con la mia femminilità mi ha aiutata. Forse ho cambiato anche il mio modo di lottare.

Per tutta la vita ho lottato per la mia indipendenza e per raggiungerla ho dovuto usare la mia energia femminile, ma anche quella maschile. Poi, quando ho cambiato questo approccio, quando sono stata più in pace con me stessa, ho apprezzato di più il mio essere donna.