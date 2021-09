Alla fine il tanto chiacchierato “sì” è arrivato davvero: Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati. Il matrimonio si è celebrato a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova. Un segreto custodito fino alla fine, nonostante le indiscrezioni dei giorni scorsi, ma che è stato svelato dalla stessa sposa con una serie di foto social mozzafiato.

Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati: foto matrimonio

Nozze in gran segreto per Miriam Leone e Paolo Carullo. Solo dopo la celebrazione del matrimonio l’attrice ha pubblicato su Instagram la prima foto in abito da sposa con la didascalia “Ni maritamu”, ovvero “ci sposiamo”, anticipata da un altro scatto mentre è pronta per il “sì”: “Arrivo, Amore…”.

La prima foto del matrimonio insieme al neo marito è stata sempre Miriam a pubblicarla: la coppia è immortalata felice, all’uscita dalla chiesa. La frase racchiude il senso della giornata: “Una felicità indescrivibile, grazie a tutti!”.

Chi è Paolo Carullo

Paolo Carullo, neo marito della Leone, è originario di Caltagirone e vive a Milano. Nel 2006 ha conseguito la laura in Economia e finanza. Oggi è imprenditore anche in ambito musicale: è manager finanziario della band milanese di cui fa parte, gli Apple Jack.

“Una felicità indescrivibile!

