Micol e Tavassi raccontano quando hanno capito di essersi innamorati

Dopo la terribile lite con Antonella Fiordelisi, nella Casa del Grande Fratello Vip sono arrivate le confidenze, quelle belle. Milena Miconi ha chiesto a Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia quando è scattata la scintilla dell’amore tra di loro ed il racconto è stato appassionante.

“Noi ci siamo incontrati da subito. Rivedevo tantissimo mio fratello in lui, io con pochissime persone riesco ad avere questa ironia. All’inizio ero un po’ restia, certo. All’inizio era la fotocopia di mio fratello… come mi ha convinta? Poi lui ha espletato il suo interesse nei miei confronti”, ha esordito Micol.

Poi lo zampino di Giaele che si è informata con entrambi per scoprire l’interesse:

Micol Incorvaia ha proseguito:

Io cercavo di distaccarmi perché era istinto di autoconservazione per me. Sono riservata… e lo sono più qui dentro che fuori. Io ho un rapporto con i miei genitori molto forte… ancora dormo nel lettone. Anche il bacio a stampo ci è voluto un sacco di tempo, non vi dico per il limone… è chiaro che nella vita di tutti i giorni non ho questa cosa qua.

Io ho capito realmente che lui mi piaceva quando non mi ha cag*ta per tutto il giorno perché davo per scontato che veniva lui da me. In quel momento ho capito che mi interessava realmente.

Le cose importanti tra di noi succedevano sempre nel van. Non volevo essere schiava di essere plateale. Io non volevo dare spiegazioni a nessuno.