Anche se di Angela da Mondello preferiamo non occuparci per l’orribile strascico di ignoranza e disinformazione che ha saputo “regalare” all’Italia intera (anche per merito di massicce condivisioni social e interventi TV), quello che abbiamo visto in queste ore è ancora peggio del previsto.

Dopo essere stata “inventata” da Barbara d’Urso, Angela Chianello si è “ribellata” alla stessa promotrice del suo vacuo successo estivo (che francamente preferiamo anche evitare di ricordare).

Angela da Mondello ha deciso di vuotare il sacco, raccontando la sua verità tramite uno sfogo social sul suo account di Instagram. E, per farlo, ha puntato il dito contro colei che l’ha resa famosa: Barbara d’Urso.

Tra accuse e nemmeno troppo velate offese, Angela da Mondello si è portata a casa l’ennesimo teatrino che, suo malgrado, ha lasciato il segno:

Sono stata 8 mesi zitta e buona e ora mi sono rotta. Otto mesi fa mi hai fatto l’intervista a Mondello, mandando in onda quella parte d’intervista e facendo succedere un macello. Mi hai mandato i tuoi giornalisti sotto casa mia, vi ho fatti educatamente entrare a casa mia, hai parlato con mia madre, hai detto che hai un cuore. Volevi parlare a tutti i costi con me e ce l’hai fatta.

Mi complimento con te perché nel tuo lavoro sei brava. Il senso era far capire chi fosse davvero Angela. Non hai battuto un pugno per aiutarmi. Non hai fatto nulla per salvaguardare mia figlia, hai fatto due puntate con me per fare audience e ti sei lavata le mani mentre io prendevo ogni tipo di insulto.

Dici di essere madre, di avere un cuore, ma quello che dici lo devi dimostrare. Non è stato corretto buttarmi in un branco di leoni da cui piano piano sto uscendo. Ti sei presa gioco di me e della mia famiglia. Due mesi fa mi avete contattata per avere delle prove, sono venuta a Mediaset per parlare con te e me lo hanno impedito. Sono stata ricevuta in mezzo a una strada, a differenza di quello che ho fatto con voi. Per dirmi cosa? Allontanati perché c’è il Covid. Non c’era quando mi avete intervistato a giugno?

Non voglio venire da te per soldi, perché non ne ho bisogno. Sono disposta a venire a parlare con te a gratis, ma io ti ho ricevuta al telefono e tu no. Mi devi dare il diritto di parola, lo pretendo, dimostra di avere un cuore. Mi hai rovinato 8 mesi della mia vita, ero felice, non ricca ma felice. Fai la madre, aspetto la tua risposta.