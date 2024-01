Melaverde ci attende anche oggi, domenica 7 gennaio 2024, per la prima puntata del nuovo anno in versione editing. In attesa della nuova stagione, infatti, poco prima di mezzogiorno su Canale 5 sarà riproposta una puntata in editing del popolare programma, in compagnia di Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Cosa vedremo? Scopriamo di seguito quali saranno i luoghi esplorati nell’appuntamento odierno di Melaverde.

Melaverde, la puntata di oggi 7 gennaio 2024

Melaverde ci parlerà di Prosciutto Crudo e per far questo raggiungerà l’Emilia, la capitale di questa grande eccellenza, dove insieme Daniele, maestro prosciuttaio, scopriremo come nasce il principe degli affettati italiani. Daniele ha ereditato da suo nonno e suo padre una tradizione giunta oggi alla quarta generazione che porta avanti la filosofia che non tutti i prosciutti sono uguali e che un prodotto lavorato seguendo i saperi tramandati di padre in figlio, può veramente fare la differenza.

Scopriremo così quali sono gli ingredienti che servono per fare un prosciutto crudo straordinario e quali sono le attenzioni e i momenti di riposo che lo rendono unico. Seguiremo poi la lavorazione partendo dalla materia prima per poi vendere come viene lavorata e preparata per una lenta asciugatura controllata. Inoltre scopriremo come si prepara un prosciutto, come va servito e soprattutto come gustarlo al meglio in piatti e ricette straordinarie.

I servizi di oggi

Melaverde raggiungerà successivamente la Valle Grana, provincia di Cuneo, un territorio da sempre vocato al pascolo e alla pastorizia dove nei secoli è rimasta intatta l’arte di produrre un formaggio tradizionale che solo qui sprigiona sapori e profumi unici. Conosceremo il Castelmagno DOP. Seguiremo il percorso del latte che dai pascoli della zona raggiunge il caseificio dove i maestri casari lo lavorano esattamente come un tempo. Non mancherà il consueto appuntamento in cucina con ricette curiose e piatti della tradizione.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 7 gennaio 2024 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde