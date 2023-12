C’è grande attesa per la nuova edizione di Melaverde, ma anche oggi, 24 dicembre, in occasione della vigilia di Natale, la storica e longeva trasmissione di Canale 5 farà ritorno poco prima di mezzogiorno con una puntata in editing. Dove ci porteranno Ellen Hidding e Vincenzo Venuto?

Melaverde, la puntata di oggi 24 dicembre 2023

La transumanza delle pecore, giovani ragazzi che decidono di allevare capre, i bellissimi tesori nascosti del Parco nazionale dello Stelvio, e poi i tantissimi prodotti enogastronomici tradizionali che nascono dalla storia di un territorio che da sempre si confronta con una Natura affascinante ma qualche volta estrema. Un territorio che nel 2026 sarà anche palcoscenico di alcune specialità delle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali che si svolgeranno tra Milano e Cortina d’Ampezzo.

Quello di Melaverde sarà un viaggio alla scoperta di tutto ciò che c’è di più bello, curioso, gustoso e imperdibile nella parte più a nord della Lombardia, in quell’estremo lembo di Valtellina dove sorge quello che oggi è uno dei luoghi anche turistici, più apprezzati da italiani e stranieri: Livigno.

Fonte: Facebook Melaverde