A pochi giorni dal Natale, la trasmissione Melaverde si rinnova oggi, domenica 17 dicembre, con una nuova ricca puntata. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto ci condurranno in un viaggio tra le bellezze d’Italia, tra mestieri, racconti, storie e prodotti locali. Ecco a seguire quali sono le anticipazioni della nuova puntata di Melaverde di questa domenica, in onda su Canale 5 poco prima di mezzogiorno.

Melaverde, la puntata di oggi 17 dicembre 2023

Questa domenica Melaverde sarà in Val Rendena, nelle Giudicarie Interiori. La valle, tra i suoi luoghi più noti, comprende località come Pinzolo e Madonna di Campiglio, ma siamo anche all’interno del Parco naturale dell’Adamello-Brenta, che comprende le Dolomiti di Brenta, un ghiacciaio, laghi e sentieri naturalistici tutti da scoprire.

La Val Rendena è anche luogo di antiche tradizioni, come, ad esempio, quella dell’allevamento dei cavalli Haflinger e Noriker. Due razze di cavalli che hanno fatto la storia delle montagne e dell’agricoltura, entrambe utilizzate per il lavoro nei campi e nelle foreste. Forti, potenti, frugali e allo stesso tempo molto docili e collaborativi, sono stati impiegati per i lavori nei masi, da soma, per trasportare i viveri dal fondovalle ai lontani alpeggi, per i lavori sui ripidi campi di montagna.

La Val Rendena è stata conosciuta anche come la valle degli arrotini. Un tempo, l’economia povera di montagna aguzzava l’ingegno. Gli uomini che parte dell’anno lavoravano i campi, d’inverno andavano in giro per la valle a fare gli arrotini con particolari carriole con su montata una mola a pedale, si chiamavano “slaifere”.

Una storia particolare sarà anche quella di Marcello e Roberta, che hanno deciso di allevare bovini di razza Highlander. Conosceremo Noris, che tutti in Val Rendena chiamano la “regina dei boschi” anche se lei preferisce definirsi una ricercatrice di erbe nomade. Una grande esperta di tutti i prodotti che la terra, i prati ed i boschi della zona regalano, ma anche una persona in grado di trasmettere con le sue parole tutta la forza e la bellezza della natura che la circonda e che scopriremo insieme a lei.

Poi ci sarà la bella storia di Riccardo e Gisella e della loro azienda agricola. Incontreremo poi Martalar, al secolo Marco Martello, artista che realizza enormi statue di animali utilizzando il legno lasciato sul campo dal passaggio della tempesta Vaia.

Non mancherà di certo la cucina. Se ne parlerà con Thomas, un giovane chef che con la sua cucina innovativa e del “non spreco”, porta in tavola sapori tradizionali trentini rivisitati in chiave moderna.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 17 dicembre 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde