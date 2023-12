Melaverde, puntata oggi 10 dicembre 2023: la Valvestino e non solo, info streaming

Il programma Melaverde torna in questa domenica di dicembre, con una nuova puntata condotta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Luoghi d’Italia, mestieri, storie di vita e progetti saranno alla base della nuova puntata di oggi 10 dicembre all’insegna di Melaverde. Ecco a seguire cosa vedremo nel nuovo appuntamento in onda su Canale 5 poco prima di mezzogiorno.

Melaverde, la puntata di oggi 10 dicembre 2023

Una puntata speciale dedicata agli “angeli della montagna”, quella di oggi all’insegna di Melaverde. La presenza di personale qualificato, come ad esempio quello del soccorso alpino della Guardia di Finanza, diventa fondamentale.Tutto partirà dalla scuola di formazione militare per l’addestramento alpino dove vengono preparati i finanzieri che poi verranno impiegati nel soccorso alpino.

Fondata nel 1921, quella di Predazzo è la scuola alpina più antica al mondo. Qui inizierà un percorso che vedrà Ellen Hidding partecipare all’addestramento che avviene nella palestra attrezzata per l’arrampicata presente nella scuola, per poi continuare sul territorio con spettacolari esercitazioni. Sarà anche un’occasione per parlare dello stato dei ghiacciai e dell’influenza del riscaldamento globale sul futuro del pianeta.

I servizi di oggi

Quest’anno Melaverde ha compiuto 25 anni e fin dai primi anni ha rivolto particolare attenzione a quei territori marginali che spesso non avevano nemmeno voce per parlare e raccontarsi. Parliamo di interi territori di montagna e collina, cosiddetti difficili, a volte inospitali, ma che per secoli hanno accolto decine di generazioni che, con il loro lavoro, ci hanno restituito tradizioni uniche, storie di talenti e panorami straordinari. Intere generazioni di custodi che oggi continuano a presidiare e salvaguardare questo patrimonio straordinario.

Melaverde vi racconterà una valle, la Valvestino, dove vivono diverse realtà produttive portate avanti da chi è rimasto come custode e da chi invece è tornato per amore di questa terra alla ricerca di una qualità di vita migliore, a contatto con la natura. Si parlerà di salvaguardia del territorio, di progetti rivolti a riqualificare interi territori e di cambi vita.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 10 dicembre 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde