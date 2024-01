Melaverde, nella puntata in editing di questa domenica 28 gennaio porterà i due conduttori Ellen Hidding e Vincenzo Venuto in un nuovo appassionante viaggio tra natura, storie e prodotti tipici. L’appuntamento è come sempre fissato su Canale 5, in onda poco prima di mezzogiorno: ecco quali sono le anticipazioni della puntata di questa domenica.

Melaverde, la puntata di oggi 28 gennaio 2024

Quella di oggi 28 gennaio sarà una puntata di Melaverde ricca di natura, neve, ghiaccio, sport, curiosità, prodotti del territorio e piatti tipici. Ci sarà un ristorante di ghiaccio dove si possono assaporare gustosi piatti tipici. Conosceremo la scultrice che ha ideato e realizzato l’imponente opera.

Saliremo in cima alle montagne a bordo del “fat cat” un gatto delle nevi in grado di portare street food di qualità direttamente sulle piste e infine incontrerà grandi campioni per parlare delle spettacolari specialità olimpiche legate allo sci e allo snowboard che si svolgeranno a Livigno nel 2026.

Vivremo la montagna innevata dove dominano la natura e il silenzio: conosceremo la fauna alpina e assaporeremo l’emozione dell’alba in alta quota. Conosceremo anche gli animali di una fattoria didattica molto particolare che non ospita solo cavalli, conigli e capre ma anche lama e alpaca. E così anche di un’idea geniale che porta formaggi, slinzega, salumi e tutti i prodotti tipici di queste montagne nei buffet degli alberghi e nei cestini della merenda di chi vuole gustare i prodotti tipici del territorio a colazione o sulle piste tutto questo a Livigno.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 28 gennaio 2024 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde