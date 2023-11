La nuova puntata di Melaverde, ci attende oggi, domenica 19 novembre, in onda su Canale 5 appena prima di mezzogiorno. Vincenzo Venuto, insieme a Ellen Hidding, ci porteranno in giro per le bellezze d’Italia, alla scoperta dei mestieri, dei luoghi e delle storie soprattutto. A seguire scopriamo subito quali sono le anticipazioni del nuovo appuntamento di Melaverde di questa domenica.

Melaverde, la puntata di oggi 19 novembre 2023

Questa domenica Melaverde raggiungerà un anfiteatro naturale tra la provincia di Cuneo e quella della città metropolitana di Torino, chiamato la Granda dove vive il secondo polo per importanza a livello nazionale legato alla frutta italiana. Raggiungeremo questo territorio nella provincia di Cuneo, Lagnasco, per parlare di meli coltura dove spicca la regina del Piemonte, la Mela Rossa Cuneo IGP.

Ellen Hidding presenterà l’intera filiera controllata, dal campo alla tavola, spiegandoci le diverse varietà che rientrano nel disciplinare IGP dove a breve arriverà anche la Inored Story una mela dal colore rosso intenso che, resistendo a particolari attacchi da parte di piccoli parassiti, richiede una bassissima quantità di trattamenti. Inoltre scopriremo diverse curiosità, ricette golose e i segreti che portano le mele del cuneese in oltre 60 paesi nel mondo come Made in Italy d’eccellenza.

I serivizi di oggi

Noti già nella Roma antica i formaggi a pasta filata sono tra i più realizzati al mondo. Secondo recenti stime, essi rappresentano oltre il 20% del volume totale di formaggio prodotto a livello mondiale. La loro origine prende il via in aree caldo-temperate come il bacino del Mediterraneo dove le alte temperature esterne per gran parte dell’anno causavano l’acidificazione spontanea del latte ed è proprio l’acidità quell’elemento che, sapientemente gestito dai maestri casari, permette alla cagliata di filare.

La tradizione dei formaggi filati trae le sue origini senza dubbio dal Sud d’Italia, ma negli anni 50 alcuni imprenditori salirono al Nord dove diedero vita ad un prodotto, oggi straordinario, il Provolone Valpadana DOP. Nel comune di Pizzighettone un gruppo di contadini in quegli anni decide di dar vita ad una latteria che nel tempo ha iniziato a produrre questa eccellenza a fianco al re degli stagionati il Grana Padano DOP. Scopriremo queste due eccellenze entrando nel caseificio dove le abili mani dei mastri casari tengono viva questa lunga e preziosa tradizione italiana.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 19 novembre 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde