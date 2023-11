La trasmissione itinerante, Melaverde, ci regalerà anche oggi, domenica 12 novembre, una nuova sorprendente puntata all’insegna di posti fantastici, prodotti e storie, tutte da raccontare. A farlo, ci penseranno anche questa volta i due conduttori, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Dove ci condurranno? Non ci resta che scoprirlo nelle anticipazioni a seguire di Melaverde del 12 novembre.

Melaverde, la puntata di oggi 12 novembre 2023

Nella nuova puntata di Melaverde di questa settimana si parlerà di vivai. L’Italia in questo settore è la prima in Europa e tra le prime al mondo e il luogo dove nascono milioni di piante made in Italy che poi raggiungono 60 paesi nel mondo è la provincia di Pistoia.

Il nome corretto è Distretto Vivaistico Pistoiese, un’organizzazione che riunisce 1500 aziende del territorio che coltivano piante ornamentali di ogni genere su una superficie totale di circa 6000 ettari. Una grande eccellenza che conosceremo visitando l’azienda leader di settore che recentemente ha ideato il primo vivaio ecosostenibile a basso impatto ambientale. Ma come deve essere un vivaio contemporaneo, quali sono le tecnologie messe in atto per andare incontro alle nuove esigenze di oggi?

I servizi di oggi

Quella odierna sarà una puntata di Melaverde dedicata alle donne che in una valle montana hanno deciso di rimanere e costruire il proprio futuro: la Val di Scalve. Le protagoniste di questa storia sono donne molte diverse tra loro, ma tutte animate dall’istinto più che da un ragionamento calcolato. La voglia di portare qualcosa di nuovo nella loro valle ha fatto il resto.

Sonia alleva tutti gli animali che fanno parte della fauna domestica alpina. Dalle pecore e le vacche con cui passa da sola l’estate in alpeggio, ai cavalli Haflinger che cavalca senza sella, agli asini, con i quali tiene pulito il territorio e, come un tempo si faceva, trasporta ancora gli agnellini attraverso le zone più difficili della montagna. Scelta diversa quella di Michela, che dopo aver lavorato nel mondo della ristorazione, si è resa conto di non aver mai tempo per i figli e la famiglia. Da lì la decisione drastica di mollare il suo vecchio lavoro e diventare una agricoltrice di piccoli frutti. Lamponi, mirtilli, more, ribes, coltivati senza uso della chimica su pendii scoscesi ai piedi delle grandi montagne. Deborah, invece, ha recuperato una vecchia tradizione di cottura nei vasi, ed ha aperto una gastronomia che produce in “vasocottura” moltissime ricette locali e non. E poi ci sono le sette donne che sono la vera forza motrice della latteria sociale, dove si producono formaggi ma anche altri prodotti curiosi per un caseificio di montagna come budini e gelati a base di latte locale.



