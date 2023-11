Torna oggi 5 novembre la nuova puntata di Melaverde, la trasmissione itinerante in onda su Canale 5 e condotta da Vincenzo Venuto e Ellen Hidding poco prima di mezzogiorno. Dove ci condurranno nel nuovo appuntamento della domenica con lo storico programma Mediaset? Prepariamoci ad immergerci in un viaggio ricco di storie, prodotti e luoghi tutti da conoscere nella puntata di oggi di Melaverde.

Melaverde, la puntata di oggi 5 novembre 2023

Melaverde raggiungerà oggi un piccolo borgo Medievale che prende il suo nome dal poeta Petrarca che vi trascorse gli ultimi anni della sua vita. Gli abitanti di Arquà amano pensare il poeta intento nel risolvere i suoi dubbi esistenziali durante una passeggiata tra piante secolari, sgranocchiando un antico frutto che ancora oggi da queste parti è considerato una vera eccellenza: la giuggiola.

Questo piccolo frutto in questa terra ha trovato casa grazie alla repubblica di Venezia e al clima mite che caratterizza questi pendii ma, ad un certo punto, questa pianta di origine siriana, rischiò di scomparire per dare spazio all’ulivo, coltivazione ben più redditizia. Ma per una famiglia questa tradizione non doveva morire e così, il nonno, iniziò ad acquistare terreni per salvare questo antico frutto. Oggi, 50 anni più tardi, i nipoti hanno pensato di lasciare tutto per creare un’azienda agricola tradizionale che realizza prodotti d’eccellenza dove la giuggiola è la grande protagonista e dove ancora oggi si produce il tradizionale “brodo di giuggiole”, che esiste veramente.

I servizi di oggi

Il riso è uno dei più antichi e importanti alimenti nella storia dell’uomo. La sua coltivazione affonda le radici a Oriente, circa 10.000 anni fa, quando le prime varietà selvatiche furono addomesticate. In Italia arriverà diversi millenni più tardi, attorno all’anno mille, portato in Sicilia dagli Arabi, ma sarà nel nord d’Italia che troverà casa, fra Piemonte, Lombardia e Veneto, dove le giuste condizioni climatiche e ambientali daranno vita ad una delle produzioni più importanti d’Europa.

Melaverde raggiungerà Isola della Scala in provincia di Verona per raccontare il mondo della risicoltura e in particolare la storia di una famiglia che, forse prima di altri, capì che, per portare l’alta qualità sulle tavole di tutto il paese, era fondamentale costruire una filiera controllata dalla risaia alla tavola. Conosceremo la loro storia, le ultime tecniche di lavorazione facendo un viaggio tra passato e futuro in un mondo tutto da scoprire.

