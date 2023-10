Il programma Melaverde tornerà in questa domenica, 29 ottobre, con una nuova puntata inedita, in onda su Canale 5 alle 11.50 circa. Alla conduzione della trasmissione itinerante ritroveremo come sempre Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding, che ci faranno scoprire luoghi magici e ci illustreranno le storie di vita di famiglie laboriose. Scopriamo a seguire tutte le anticipazioni e le info utili in merito alla puntata di oggi di Melaverde.

Melaverde, la puntata di oggi 29 ottobre 2023

A Soraga, in Val di Fassa, c’è una tradizione storica per quel che riguarda la costruzione di giocattoli di legno. Nella valle vicina, fino al secolo scorso, c’erano grandi fabbriche di giocattoli, e d’inverno, quando non si lavorava nei campi, molte persone della Val di Fassa, si dedicavano alla costruzione di giocattoli di legno grezzi.

Una tradizione che una famiglia locale ancora porta avanti. Poi c’è Paolo, che alleva cavalli Norici che utilizza per trainare un calesse con cui porta i suoi ospiti a scoprire il territorio. Paolo e la sua famiglia gestiscono anche una bella malga di montagna dove allevano animali. E poi ancora, si parlerà di sport, terme e attività all’aria aperta e di grandi sapori del territorio nella nuova puntata di oggi di Melaverde.

I servizi di oggi

Creste di montagne che spiccano su terrazzamenti che degradano verso valle. Terrazzamenti di origine naturale creati dai movimenti geologici e poi migliorati e curati dall’uomo, anche grazie alla realizzazione di muretti a secco che hanno il compito fondamentale di stabilizzare la terra e impedire che possa scivolare a valle.

Nel tempo, su questi piccoli fazzoletti di terra pianeggiante aggrappati alla montagna, sono nati piccoli borghi, ma anche orti, dove si coltivano tantissime varietà di verdure ed ortaggi. Orti e colture nati un tempo per rispondere alle esigenze di autoconsumo della popolazione locale, che ha portato avanti una sorta di colonizzazione rurale e ha trasformato il territorio, creando quello che oggi può essere definito un vero e proprio paesaggio agricolo.

E questo grazie anche all’influenza positiva dell’Ora, il vento che soffia dal Lago di Garda, che contribuisce alla possibilità di coltivare ortaggi e verdure dai 500 ai 1300 metri di altitudine. Questa è la val di Gresta, in Trentino, conosciuta anche come la valle della salute o valle del bio, perché buona parte della produzione orticola locale è biologica.

