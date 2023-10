La nuova puntata di Melaverde, in onda oggi 22 ottobre 2023 poco prima di mezzogiorno, condurrà i telespettatori in un nuovo viaggio all’insegna della scoperta delle bellezze della nostra Italia. Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding saranno i conduttori itineranti del nuovo appuntamento. Ecco quali sono le anticipazioni della puntata odierna e le informazioni per lo streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 22 ottobre 2023

Ma come è possibile convertire un intero territorio al biologico? Per scoprirlo questa settimana le telecamere di Melaverde raggiungeranno la Valposchiavo, una perla incastonata nelle Alpi Retiche svizzere.

Che l’agricoltura sia in continua evoluzione ormai è un dato di fatto e così anche le aziende agricole di montagna negli ultimi anni si stanno evolvendo per andare incontro alle nuove esigenze di oggi che ci stanno facendo capire che è arrivato il momento di guardare al futuro del nostro pianeta.

Una delle prime risposte a queste esigenze arrivò negli anni ‘50 quando nacque l’agricoltura biologica, un nuovo concetto di coltivazione basato sulla fertilità del suolo, il rispetto dei suoi cicli biologici e un basso impatto ambientale. Solo in Italia, negli ultimi anni, le superfici e le aziende Bio sono cresciute di oltre il 40%, mettendo il nostro paese insieme a Francia e Germania tra i più virtuosi d’Europa e nel mondo.

I servizi di oggi

Trent’anni fa un uomo decide di trasformare un campo di mais in un bellissimo parco. Coltiva in un piccolo vivaio le piante che poi nel tempo dovranno diventare grandi alberi da fusto, realizza in quel campo colline, vialetti, prati. È bravo a lavorare il ferro, e così in una piccola officina, costruisce con il ferro tutto ciò che serve: fioriere, gazebi, ringhiere, che andranno ad impreziosire un edificio che diventerà il ristorante di famiglia. Dopo trent’anni, Guido, Gabriella, e le loro figlie Elisa e Sara continuano a credere in quel sogno del papà e portano avanti un’attività di ristorazione di grande eccellenza a pochi chilometri dal lago di Garda.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 22 ottobre 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

