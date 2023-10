Melaverde, puntata oggi 15 ottobre 2023: in Val Varaita, info streaming

Quali sono le tappe del nuovo viaggio all’insegna di Melaverde, in merito alla puntata di oggi 15 ottobre? Non ci resta che saperne di più grazie alle anticipazioni di seguito, attraverso le quali sarà possibile scoprire dove ci porteranno Vincenzo Venuto e Ellen Hidding. Di seguito, le informazioni sul nuovo appuntamento di questa domenica e le info sullo streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 15 ottobre 2023

Il Monviso, il “re di pietra” la montagna più alta delle Alpi Cozie, in Piemonte, con i suoi 3841 metri. Il padre del grande fiume Po, che nasce proprio ai suoi piedi, a Pian del Re. Appena sotto, il bosco dell’Alevé, con i suoi 825 ettari che vanno dai 1500 ai 2500 metri, il bosco di Pino Cembro più grande d’Italia e tra i più estesi d’Europa.

Due bellezze naturali da difendere e preservare che rappresentano anche un po’ il simbolo della Val Varaita, in provincia di Cuneo, dove ci sono alcune attività agricole e artigiane che Melaverde vi racconterà questa mattina: una azienda storica che produce piante e fiori officinali, un ragazzo che a diciannove anni ha deciso di diventare un allevatore di bovini di montagna; una coppia che porta avanti la tradizione di famiglia di panificatori, cioccolatieri e pasticceri; un uomo che con la sua famiglia ha recuperato alcuni vecchi stabili rurali dismessi, per creare una elegante struttura diffusa in alta montagna dove poter dormire e gustare i migliori sapori del territorio.

I servizi di oggi

Essere giovani e decidere di essere pastori, allevatori, agricoltori di montagna. Per alcuni, una scelta legata alla storia della propria famiglia, la voglia di continuare una tradizione. Per altri, una passione nuova, un cambio di vita, una dimensione tutta da costruire, senza una storia contadina di padri e nonni alle spalle. Poi la scelta ulteriore, quella di come essere pastori e allevatori di montagna. Davide, ad esempio, ha deciso di allevare pecore in modo tradizionale, per sviluppare con il loro latte qualcosa di diverso, come una mozzarella di pecora.

Alice e Alessandro invece, hanno deciso di seguire il metodo biodinamico per la produzione fieno, base dell’alimentazione delle loro vacche Brune. Un allevamento totalmente naturale e rispettoso dei ritmi della natura. Queste sono alcune delle curiosità che scopriremo in questa nuova puntata di Melaverde.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 15 ottobre 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde