La trasmissione Melaverde si rinnova nella domenica di oggi 8 ottobre, presentando ai suoi fedeli spettatori una nuova puntata ricca di servizi, luoghi, mestieri e prodotti tutti da scoprire. Appuntamento su Canale 5, dalle ore 11.50 circa, in compagnia di Ellen Hidding e Vincenzo Venuto: ecco a seguire le anticipazioni dell’appuntamento odierno e le informazioni per la visione in streaming di Melaverde.

Melaverde, la puntata di oggi 8 ottobre 2023

Ellen Hidding, nella puntata di oggi di Melaverde ci porterà nella regione della Carnia. Montagne bellissime, paesaggi suggestivi; e poi acqua, tanta acqua. A 1370 metri di quota, nel cuore delle Alpi Carniche c’è la fonte di Fleons, una delle fonti oligominerali più ricche d’Europa, dalla quale sgorga 1 miliardo di litri d’acqua ogni anno. Poca agricoltura, se non quella di sussistenza di un tempo: fagioli, patate, mais per quella polenta che è stata il sostentamento di generazioni contadine.

Terra selvaggia, pura e ricca di biodiversità. Sono state catalogate più di 2000 specie vegetali diverse, un migliaio di specie di funghi e 500 varietà di orchidee selvatiche. Un viaggio tra tradizioni contadine, storie di uomini e donne che vivono e tutelano questo territorio e animali nati per vivere su queste montagne.

I servizi di oggi

Melaverde partirà alla scoperta del territorio del comune di Oltre il Colle, una perla naturalistica incastonata fra le Alpi Orobie, esattamente in alta Val Serina, dove qualche anno fa è nato il marchio “FVS”, ovvero Formaggio della Val Serina, un simbolo che riunisce diverse famiglie di produttori di grande eccellenza. Conosceremo diverse storie, personaggi, realtà agricole e non che dimostrano che questa terra ha ancora molto da dire.

